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Жена Дзидзьо Slavia похвасталась гладенькими ножками на пикантном фото

9 декабря 2020, 07:01

Жена украинского певца и актера Дзидьо певица Slavia побаловала поклонников очень жарким фото.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Славия, которая вышла замуж за артиста Михаила Хому, порадовала поклонников совершенными формами на своем новом фото в социальной сети Instagram.

Славия продемонстрировала сексуальные ножки и соблазнительное белье, загорая на пляже, и обратилась к поклонникам с провокационным предложением.

"Замерзаете? Горячих вам чувств", - пишет девушка.

На снимке Славия позирует на камне на пляже, в модных черных трусиках от купальника и белой маечке, откинув голову в солнцезащитных очках назад, демонстрируя стройную фигуру, соблазнительную грудь, которую выпятила под маечкой и безумно длинные гладенькие ножки

Никто не сомневается, что фото в полной мере передает всю жару с пляжного момента, запечатленного на нем.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Поклонники и друзья певицы согласны с этим, и уже оценили красоту Славии.

"Красуня", "Wow", - восторгаются нею в комментариях.

Ранее голая Оля Цибульсккая стыдливо показала фото в ванной.

Оля Цибульская новости шоу бизнеса
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