"Занимаюсь сексом и не залетаю": Лолита разоткровенничалась об интиме

Лолита Милявская / УНИАН

Скандально известная певица Лолита Милявская утверждает, что после скандального развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым начала много заниматься сексом.

Об этом она рассказала в эфире YouTube-проекта Василия Шакулина "В домике". "Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины. Каждый раз, разойдясь с одним мужем, потом быстро наверстывала все, что пропустила", — рассказала певица.

Милявская вспомнила, что однажды хотела сделать список своих любовников, однако быстро поняла, что такого делать не стоит. "У меня сейчас самый офигительный период — я могу заниматься сексом и не залетать", — шутливо высказалась певица.

Кроме того, Лолита утверждает, что ведет крайне насыщенную интимную жизнь. А однажды даже пробовала лесбийский секс.

"Была только одна женщина. Мне просто нужно было понять — это не мое", — призналась певица.

Читайте также"Зажралась": Лоза унизил Лолиту за признание о немалых доходах

Лолита - что было ранее: