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"Занимаюсь сексом и не залетаю": Лолита разоткровенничалась об интиме

23 ноября 2020, 14:43

Певица Лолита разразилась откровенным рассказом о ее сексуальной жизни.

Милявская
Лолита Милявская / УНИАН

Скандально известная певица Лолита Милявская утверждает, что после скандального развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым начала много заниматься сексом.

Об этом она рассказала в эфире YouTube-проекта Василия Шакулина "В домике". "Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины. Каждый раз, разойдясь с одним мужем, потом быстро наверстывала все, что пропустила", — рассказала певица.

Милявская вспомнила, что однажды хотела сделать список своих любовников, однако быстро поняла, что такого делать не стоит. "У меня сейчас самый офигительный период — я могу заниматься сексом и не залетать", — шутливо высказалась певица.

Кроме того, Лолита утверждает, что ведет крайне насыщенную интимную жизнь. А однажды даже пробовала лесбийский секс.

"Была только одна женщина. Мне просто нужно было понять — это не мое", — призналась певица.

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Лолита - что было ранее:

  • Лолита Милявская выступила за харассмент (сексуальные домогательства) от богатых мужчин в отношении к женщинам старше 50 лет.
  • По мнению артистки, если приставания и домогательства исчезнут, то зрелые дамы вообще забудут о существовании интимных отношений (секса - в первую очередь).

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