"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате

Полина Фаворская / Instagram

Певица и фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала сексуальное фото в одном халатике в своем Instagram.

Полина Фаворская анонсировала новую песню через две недели, а также пообщалась с поклонниками об отвлеченном в прямом эфире. Девушка не смогла обойти тему откровенных фото, и даже пошутила про грудь.

После этого она выставила пикантное фото в розовом халатике, под которым ничего не было надето. Девушка распахнула халатик и засветила округлые прелести и возбужденные соски, сексуально позируя.

"Доброй ночи, котятки", - пишет она.

Полина Фаворская / Instagram

"О клёвые сиськи",

"Я еще от эфира не отошла - день шикарного контента от Фавлав",

"Как теперь спать после этого...",

"Какая же ты секси",

"Классная сися",

"После этого фото просто так не заснуть",

"Запах секса"

"Классные у тебя сиськи"

Ранее Настя Каменских похвасталась фигурой на откровенном фото.