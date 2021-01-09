"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате

Российская певица Полина Фаворская анонсировала новую песню, а потом порадовала поклонников аппетитным фото.
Певица и фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала сексуальное фото в одном халатике в своем Instagram.
Полина Фаворская анонсировала новую песню через две недели, а также пообщалась с поклонниками об отвлеченном в прямом эфире. Девушка не смогла обойти тему откровенных фото, и даже пошутила про грудь.
После этого она выставила пикантное фото в розовом халатике, под которым ничего не было надето. Девушка распахнула халатик и засветила округлые прелести и возбужденные соски, сексуально позируя.
"Доброй ночи, котятки", - пишет она.
- "О клёвые сиськи",
- "Я еще от эфира не отошла - день шикарного контента от Фавлав",
- "Как теперь спать после этого...",
- "Какая же ты секси",
- "Классная сися",
- "После этого фото просто так не заснуть",
- "Запах секса"
- "Классные у тебя сиськи"
Ранее Настя Каменских похвасталась фигурой на откровенном фото.
Автор: Александр Галаджий