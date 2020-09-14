"Завидуйте молча": Холостячка Даша Квиткова без трусов показала эротическое фото

Даша Квиткова / Instagram

Даша Квиткова из Холостяка показала эротическое фото в постели без белья, продемонстрировав соблазнительное загорелое тело.

Даша Квиткова в Instagram показала откровенное фото, на котором ее запечатлел муж.

"Доброе утро глазами мужа", - подписала она фото, и отметила Добрынина на нем.

На фото Квиткова без трусиков показывает плоский животик, часть низа живота и правое бедро, лежа на постели - частично она прикрылась одеялом, но так, что видно отсутствие на ней трусиков и татуировку розочки в интимном месте.

Поклонники пришли в восторг от столь интимного фото, и написали ей массу комплиментов, в том числе и про тату.

Даша Квиткова / Instagram

"И не только глазами мужа, но и миллиона украинцев)))", "Очень эстетично. Вот как нужно делать визуал профиля, чтобы Инстаграм завлекал ", "Ну, это уже слишком", "Подивилася акаунти тих, кому "пошло"... Дівчата, заздріть мовчки! Приведіть себе до ладу - тоді теж зможете дивувати мережу гарними світлинами", "Так вот, когда и куда он подарил главную розу", "Красивая фотография", "Невероятно круто!!!! Обожаю такие работы!!! Красота и ни капли пошлости! Супер!", - пишут в комментариях.

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