Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин иногда любит побаловать себя поклонников в соцсетях горячими фото.

В своем Instagram Дарина Эрвин показала на селфи в зеркало шикарную фигуру и обольстительно засветила аппетитную грудь в разрезе своего крошечного красного платья в цветочек. Разрез платья позволяет убедиться, что девушка носит его без лифчика, и огромный бюст едва сдерживается тонкой тканью. Девушка добавила в образ черную курточку или плащ, который держит в руке и очень естественные "шпильки" светло-кремового цвета.

"Не могу дождаться, чтобы вернуться к тому, чтобы избегать людей на своих условиях", - пишет она и соблазнительно стреляет глазками из-под челки.

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

"Красотка",

"Секси",

"Шикардос",

"Дарина, Вам очень идёт чёлка, с ней вы настоящая catwoman",

"Очаровательная девушка. Прям Мечта",

"Столько женственности",

"Просто куколка",

Напомним, Алексендр Цекало и Дарина Эрвин женили в 2019 году, когда ему было 57, девушке 27 лет. В сети ходили слухи о беременности Дарины, и она ловко ответила на них.

Девушка занимается фотографией и рисует. Она не выносит на публику все подробности личной жизни, но пару раз в ее сторис можно было обнаружить пикантные фото мужа, а сама девушка иногда публикует пикантные фото своей потрясающей фигуры.