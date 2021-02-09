Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи

Молодая жена Александра Цекало произвела фурор пикантным фото, на котором продемонстрировала, что карантин не сказался на ее фигуре.
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин иногда любит побаловать себя поклонников в соцсетях горячими фото.
В своем Instagram Дарина Эрвин показала на селфи в зеркало шикарную фигуру и обольстительно засветила аппетитную грудь в разрезе своего крошечного красного платья в цветочек. Разрез платья позволяет убедиться, что девушка носит его без лифчика, и огромный бюст едва сдерживается тонкой тканью. Девушка добавила в образ черную курточку или плащ, который держит в руке и очень естественные "шпильки" светло-кремового цвета.
"Не могу дождаться, чтобы вернуться к тому, чтобы избегать людей на своих условиях", - пишет она и соблазнительно стреляет глазками из-под челки.
- "Красотка",
- "Секси",
- "Шикардос",
- "Дарина, Вам очень идёт чёлка, с ней вы настоящая catwoman",
- "Очаровательная девушка. Прям Мечта",
- "Столько женственности",
- "Просто куколка",
Напомним, Алексендр Цекало и Дарина Эрвин женили в 2019 году, когда ему было 57, девушке 27 лет. В сети ходили слухи о беременности Дарины, и она ловко ответила на них.
Девушка занимается фотографией и рисует. Она не выносит на публику все подробности личной жизни, но пару раз в ее сторис можно было обнаружить пикантные фото мужа, а сама девушка иногда публикует пикантные фото своей потрясающей фигуры.