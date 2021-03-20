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Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию

20 марта 2021, 20:38

Блогер Наталья Мичковская сделала операцию в столичной больнице.

Наталья Мичковская
Наталья Мичковская / instagram.com/natali_michkovska/

Блогер по вопросам здорового питания Наталья Бичковская, которую также знают как жену ведущего Дяди Жоры, призналась, что сделала операцию накануне введения локдауна в Киеве.

Наталья опубликовала в своем Instagram фото ног в компрессионных чулках и оставила геотег на 5 роддом Киева - который находится на Севастопольской площади.

Женщина рассказала, что 19 марта ей сделали операцию - как написали в комментариях пользователи - удаление миомы. Наталья отметила, что последний раз в 5 роддоме была в 2017 году.

"Вчера по дороге в операционную даже не всплакнула. Насмотрелась на блоггеров которые ложатся на пластические операции просто так, им не страшно и я настроилась. Приехали сюда в 7:30 через 2 часа меня забрали на операцию. Сегодня уже лучше, походила и даже позавтракала. В меню у меня — свекла, чернослив, запеченные яблоки, банан, немного гречки", - пишет она.

Наталья Мичковская
Наталья Мичковская / instagram.com/natali_michkovska/

"Трудно было за день, впала в отчаяние, рыдала и даже думала отменять ...Но надо было снимать рекламы и решать дела. Так и день пролетел, ночью вышел клип МБ & Zivert прямой эфир, я уснула и в 6 проснулась, удивлена что спала всю ночь", - говорит блогер.

Пользователи Сети поддержали ее и завалили пожеланиям скорейшего выздоровления.

"Швидкого одужання і більше ніколи туди не потрапляй", "Натали, выздоравливай, на улице твоя любимая погода, ты пример сильной и красивой девушки", "Навіть в чулках компресійних ніжки, здоров‘я і швидкої реабілітації", - пишут в комментариях.

Напомним, что весной 2020 года Дядя Жора рассказал, что перенес микроинсульт, о котором узнал случайно, и чудом попал в больницу.

Дядя Жора новости шоу бизнеса
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