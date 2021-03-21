УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы

21 марта 2021, 04:12

Жена Дзидзьо Славия показала пикантное фото с Карибского бассейна, продемонстрировав во всей красе свои сексуальные грудь и ягодицы.

Славия
Славия / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица жена Дзидзьо Славия поздравила всех с днем солнечного солнцестояния, раздевшись на отдыхе на Карибах.

Славия опубликовала в Istagram пикантное фото в крошечном желком купальнике.

Певица продемонстрировала идеальное гладенькое тело, почти не прикрытое лишней одеждой, стройные ножки и невероятную сексуальную фигурку, обрамленную в копне длинных еще не высохших после купания волос.

"Сегодня День весеннего равноденствия - начало астрономической весны, и Международный день счастья. Желаю тебе иметь все, чего не хватает до полного счастья. Меня делают счастливее путешествия и песни (особенно счастлива каждый раз, когда у меня выходит новая). А тебя? Напиши две простые вещи (не люди), что первые придут в голову", - пишет она.

Славия
Славия / instagram.com/slavia_official/

"Нереальна красотка", "Красуня", "Дякуємо Вам! Щастя Вам та Кохання. Мене счастливою робить музика та люди яких я люблю", - пишут ей в комментариях.

Ранее Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото.

Славия новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фотоСексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото Слава Каминская призналась в изменах мужу во время бракаСлава Каминская призналась в изменах мужу во время брака Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фотоСергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото Айза засветила грудь на интимном фото во время купанияАйза засветила грудь на интимном фото во время купания Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган МарклКейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

Последние новости

05:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов
04:30
Опубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском Видео
04:28
Весенний маникюр на короткие ногти 2021 для чудесного настроения Видео
04:12
Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы
03:42
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
Реклама
03:05
Голая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фото
02:36
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
02:02
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
01:36
В РФ рассказали, как друзья Путина раздерибанили захваченный Крым Видео
01:11
Детальный лунный календарь на апрель
00:44
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
00:25
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
20 марта, суббота
23:55
Эксперт предупредил о новом штамме коронавируса-мутанта Видео
23:35
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
23:15
У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского Видео
23:01
У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко Видео
22:28
"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ Видео
22:05
Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко Видео
21:50
Врач бьет тревогу из-за ситуации в больницах для COVID-пациентов Видео
21:20
Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина" Видео
Реклама
20:57
У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП Видео
20:38
Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию
20:25
Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи Видео
20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
Реклама
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять