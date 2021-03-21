Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы

Славия / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица жена Дзидзьо Славия поздравила всех с днем солнечного солнцестояния, раздевшись на отдыхе на Карибах.

Славия опубликовала в Istagram пикантное фото в крошечном желком купальнике.

Певица продемонстрировала идеальное гладенькое тело, почти не прикрытое лишней одеждой, стройные ножки и невероятную сексуальную фигурку, обрамленную в копне длинных еще не высохших после купания волос.

"Сегодня День весеннего равноденствия - начало астрономической весны, и Международный день счастья. Желаю тебе иметь все, чего не хватает до полного счастья. Меня делают счастливее путешествия и песни (особенно счастлива каждый раз, когда у меня выходит новая). А тебя? Напиши две простые вещи (не люди), что первые придут в голову", - пишет она.

Славия / instagram.com/slavia_official/

"Нереальна красотка", "Красуня", "Дякуємо Вам! Щастя Вам та Кохання. Мене счастливою робить музика та люди яких я люблю", - пишут ей в комментариях.

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