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Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото

30 декабря 2020, 07:15

Жена украинского музыканта Дзидзьо, певица Славия похвасталась стройной фигурой в красном купальнике во время отдыха в Доминикане.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Возлюбленная жена Дзидзьо Ярослава побаловала поклонников горячими фото свой потрясающей фигуры на солнечном пляже, где она отдыхает уже более 3 дней. Славия позирует на фото в красном купальнике а-ля Спасатели Малибу, который идеально демонстрирует ее стройные ножки и чуть-чуть засвечивает соблазнительные формы.

Певица Славия обладает юмором не хуже любимого мужа, и свои совершенные формы на новых фото сопроводила ироничным и игривым текстом в своем Instagram.

"Hola, amigos! Это горячая Доминикана. Теплый, шумный Атлантический океан, белый песочек, который после купания остается в ... сокровенных местах", - пишет девушка.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/
Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/
Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

"Кайфова така", "Вау, яка сексі", "Теж мрію поїхати в Домінікану. Гарного відпочинку", "Той Дзідзьо хоч би раз написав жінці гарний коментар)))", - пишут ей в комментариях.

Ранее экс-Серебро Полина Фаворская снялась без лифчика в чулочках для эротической фотосессии.

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