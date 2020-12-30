Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото

Жена украинского музыканта Дзидзьо, певица Славия похвасталась стройной фигурой в красном купальнике во время отдыха в Доминикане.
Возлюбленная жена Дзидзьо Ярослава побаловала поклонников горячими фото свой потрясающей фигуры на солнечном пляже, где она отдыхает уже более 3 дней. Славия позирует на фото в красном купальнике а-ля Спасатели Малибу, который идеально демонстрирует ее стройные ножки и чуть-чуть засвечивает соблазнительные формы.
Певица Славия обладает юмором не хуже любимого мужа, и свои совершенные формы на новых фото сопроводила ироничным и игривым текстом в своем Instagram.
"Hola, amigos! Это горячая Доминикана. Теплый, шумный Атлантический океан, белый песочек, который после купания остается в ... сокровенных местах", - пишет девушка.
"Кайфова така", "Вау, яка сексі", "Теж мрію поїхати в Домінікану. Гарного відпочинку", "Той Дзідзьо хоч би раз написав жінці гарний коментар)))", - пишут ей в комментариях.
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