Жена Дзидзьо Слава назвала причину развода после 7 лет брака

Славия / instagram.com/slavia_official/

Жена Михаила Хомы Слава после череды откровенных интервью заинтриговала тем, что их отношения с Михаилом могут закончиться разводом.

Михаил Хома ранее не говорил о разводе со Славой, но в конце апреля девушка рассказала, что слухи о разводе - правда. Как сообщила Слава в комментарии ТСН, несмотря на то, что сама певица выступает за семейные ценности, она приняла тяжелое решение.

Артистка сказала, что относилась с пониманием к карьере мужа, но потеряла себя.

"Да, это правда, мы разводимся. Когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я - личность!" — сказала Слава.

Исполнительница отметила, что она из тех, для кого семейные ценности на первом месте, и намекнула, что для спасения брака со своей стороны сделала все.

"Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба", — добавила Слава.

Она объяснила, что с Михаилом они пришли к решению вместе, и инициатора развода нет. Тем более что, по словам певицы, они остались близкими людьми.

"К разводу мы пришли плавно и осознанно. Хотя мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение", - говорит артистка.

По словам Славии, скоро выйдут ее новые песни, которые, как обычно у артистов, отражают их эмоции.

Напомним, в интервью Слава призналась, что во время брака представляла рядом с собой другого мужчину.