Жена Дзидзьо Slavia засветила грудь на нежном фото и раскрыла секрет своей красоты

Славия / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Slavia всегда демонстрирует отличное настроение и шикарную внешность. Девушка регулярно занята новыми проектами и подготовкой своих премьер, поэтому тщательно следит за здоровьем.

Slavia показала в Instagram пикантное фото топлес, на котором предстала на балконе номера своей гостиницы. Девушка после душа обмотала голову полотенцем и не скрывая своих сексуальных форм выглядывает с балкона.

Снимком она обратила внимание на свой рассказ об одном полезном правиле, которое позволяет ей поддерживать форму.

"У меня есть свои ритуалы, одним из которых я сегодня поделюсь. Каждое мое утро начинается со стакана теплой (!) Воды, которую я выпиваю натощак, за 30 мин. до еды. Врач аюрведы объяснил, почему так важно, чтобы вода была теплой Чтобы согреть холодную воду организм тратит много энергии, а теплая вода, наоборот, заряжает энергией, которая нам необходима, особенно утром", - призналась она.

Славия / instagram.com/slavia_official/

Девушка объяснила, что уже чувствовала зависимость от воды - когда переехала из Львов в Киев, и местная вода ей не подошла. Сначала воду возили из-под Львова, но постоянные регулярные поездки были невозможны.

"В поисках качественной воды перепробовала много магазинной, набирала в различных источниках, замораживала и размораживала, прежде, чем найти ту, которая мне подходит (здесь могла быть реклама). Я не из тех, кто заставляет себя выпивать 1,5-2 л. воды, "как книга пишет". Пью столько, сколько хочется. Утром водичку заряжаю: молюсь над ней, спасибо, и прошу, чтобы вода зарядила меня молодостью, красотой, энегией, и любовью", - говорит она.

Как ранее сообщал Главред, до этого Slavia впечатлила поклонников пляжным фото, на котором показала полностью свою стройную фигуру.