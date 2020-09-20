Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками

Оксана Марченко похвасталась оголенными ножками / facebook.com/Oksana Marchenko

Телеведущая, жена нардепа и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука – 47-летння Оксана Марченко – опубликовала фотографии, на которых в центре внимания оказались ее оголенные ноги.

Супруга кума Путина на своей странице в Facebook показала фото, на которых запечатлена в шляпе и в наряде, поверх которого надета белая рубашка.

Также Марченко поделилась, что ее местом силы является море.

"Место моей силы – несомненно море… В сочетании с солнцем, сосновым ароматом и спелыми деревенскими овощами и фруктами – это рай. Если это есть в будущей жизни, я за!..", – написала ведущая.

Оксана Марченко похвасталась оголенными ножками / facebook.com/Oksana Marchenko

Оксана Марченко похвасталась оголенными ножками / facebook.com/Oksana Marchenko

Напомним, 2 августа СМИ узнали, что Оксана Марченко и Виктор Медведчук въехали в захваченный РФ Крым из Херсонской области через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак в сопровождении сотрудников полиции.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин, подтвердил, что нардеп въехал в Крым. Спикер добавил, что Медведчук отправился на полуостров во время отпуска и отдыхает там с семьей.