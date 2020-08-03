"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото

Жена Позитива дизайнер одежды Анчук показала горячее летнее фото, которое привело в восторг ее поклонников.
Молодая жена Алексея Завгороднего дизайнерка Аня Андрийчук-Завгородняя поделилась летним фото и призвала всех, кто его видит, ловить момент и наслаждаться жизнию.
Аня Андрийчук-Завгородняя показала идеальную фигуру в Instagram.
"Live in the moment", - пишет она ("живи моментом", или "лови момент")
На фото подруга Насти Каменских и Нади Дорофеевой позирует в нежном телесного цвета купальнике с мокрыми волосами и с бокалом шампанского.
Анна продемонстрировала, что карантин не помешал ей подготовится к лету - девушка похвасталась длинными стройными ножками, тонкой талией и соблазнительными формами.
"Ойойойой! Какая красота", "Красотка!! Только почему-то везде одна, где мужчина который должен охранять такой алмаз!???", "Красоткааа ", "Нереальная", "Малышечка", "Анечка это Точно !! И главное, чтоб Любовь была!! Всегда!", "Богиня", "Какая лялечка", "Красотка", - пишут ей в комментариях.
Ранее Анна Ризатдинова впечатлила сочной грудью на пляжном фото.