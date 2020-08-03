"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото

Аня Андрийчук-Завгородняя / Instagram

Молодая жена Алексея Завгороднего дизайнерка Аня Андрийчук-Завгородняя поделилась летним фото и призвала всех, кто его видит, ловить момент и наслаждаться жизнию.

Аня Андрийчук-Завгородняя показала идеальную фигуру в Instagram.

"Live in the moment", - пишет она ("живи моментом", или "лови момент")

На фото подруга Насти Каменских и Нади Дорофеевой позирует в нежном телесного цвета купальнике с мокрыми волосами и с бокалом шампанского.

Анна продемонстрировала, что карантин не помешал ей подготовится к лету - девушка похвасталась длинными стройными ножками, тонкой талией и соблазнительными формами.

Аня Андрийчук-Завгородняя / Instagram

"Ойойойой! Какая красота", "Красотка!! Только почему-то везде одна, где мужчина который должен охранять такой алмаз!???", "Красоткааа ", "Нереальная", "Малышечка", "Анечка это Точно !! И главное, чтоб Любовь была!! Всегда!", "Богиня", "Какая лялечка", "Красотка", - пишут ей в комментариях.

Ранее Анна Ризатдинова впечатлила сочной грудью на пляжном фото.