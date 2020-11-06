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Жена рэпера Dino обнажилась на интимном фото

6 ноября 2020, 03:03

Российская блогер и дизайнер Мишаня Мишина, жена репэра Dino похвасталась откровенным фото с отдыха.

Мишаня Мишина
Мишаня Мишина / Instagram

Блогер Марина Кузьминых, она же Мишаня Мишина - жена рэпера Dino, неожиданно разразилась публикацией откровенных фото, на которых она похвасталась аппетитными ягодицами.

Мишаня Мишина в Instagram показала горячее фото с отдыха, и предложила поклонникам вспомнить и отгадать, где и когда это было.

"Фото времен когда спина была не забита) Кто угадает какого года фотография?) И откуда. Верный ответ получит 3000 на карту) В коментах выберу завтра в это же время", - пообещала она.

На фото Мишаня позирует сидя на песке в черных трусиках спиной к фотографу. она закатала трусики и обнажила соблазнительные линии ягодиц, а также демонстрируя загорелую стройную фигуру и ноги.

Мишаня Мишина
Мишаня Мишина / Instagram

Поклонники стали наперебой писать девушке комментарии, предполагая, что же это могло быть.

Напомним, что Мишаная Мишина замужем за Тимуром Кузьминых с 2012 года, у них есть сын. Талантливый человек талантлив во всем, и девушка пробовала себя и в дизайнерском деле, и ведет блог, и разбирается в косметике.

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