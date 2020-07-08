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"Сисеньки уже не те": голая Женя Васнецова из Папиных дочек украсила обложку глянца

Актриса, известная нам по сериалу Папины дочки, показала сочные формы на откровенном фото.

8 июля 2020, 20:03
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова / Instagram

Мало кто не видел или не слышал о сериале Папины дочки и самой спортивной из них - Жене, которую сыграла Дарья Мельникова.

В летнем выпуске, девушка снялась голой и топлес, засветив свои женские достоинства на черно-белых снимках в Instagram.

"Из не вошедшего в Maxim Russia... Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит)Но для меня это искусство)", - подписала фото Дарья

На фото обложки она сидит полностью голая, демонстрируя ягодицы и грудь, неприкрытые ничем кроме кусочка белой рубашки.

На других фото, которая Дарья опубликовала в своем Инста, она позирует топлес в одних трусиках, пряча грудь за растением.

  • Дарья Мельникова Instagram
  • Дарья Мельникова Instagram
  • Дарья Мельникова Instagram
  • Дарья Мельникова Instagram
  • Дарья Мельникова Instagram

"сисеньки уже нете но за дашеньку вспомнить можно", "А ещё стремнее бабы не было?", "А чего он такой тонкий и маленький?", "Что за парень на фото?", "Сексуальна Очень Эротична Красавица", "Чето новенькое. Чб фото и сиси силиконовые не выпадают из экрана на зрителя, "однако"", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Шейк завела сеть откровенным фото.

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