"Секси": Злата Огневич в прозрачном белье завела сеть

Злата Огневич / Instagram

Украинская певица и телеведущая, которая представляла Украину на Евровидении 2013 Злата Огневич взбудоражила сеть горячим фото в прозрачном белье.

"Моя женская сила в том, что я #ПринимаюСебя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко - плохим. Все мы - такие, как есть и это прекрасно! В разнообразии своя красота и особая магия", - пишет певица.

На фото Злата Огневич позирует в белом прозрачном белье, чулках и белоснежной полупрозрачной накидке.

Певица продемонстрировала хрупкий стан, нежный образ и сочные формы в прозрачном белом белье.

Злата Огневич / Instagram

"Стильная, гламурная, сексуальная,модная, обврожительная!", "Правильные слова", "С пояском так вообще офигеть как секси", "Ти сама гарна як богиня Афродита", "зваблива і сексуальна!!!", "Златочка, ты богиня, ты чудо} будь счастлива", "Очень красиво", "Яка ж гарна", - пишут в комментариях.

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