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Злата Огневич впервые прокомментировала участие в Холостячке 2021

30 апреля 2021, 10:54

СТБ официально начал кастинг для шоу Холостячка 2021 и раскрыл имя главной героини второго сезона шоу.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич стала Холостячкой во втором сезоне романтического шоу, и рассказала какого мужчину она ищет.

После того, как в эфире шоу "Как выйти замуж" показали видеообращение новой Холостячки, Злата Огневич рассказала, зачем пошла в шоу в своем Instagram.

"Я говорю себе ДА! Этот год для меня - удивительный и волшебный! А ведь всё только начинается, как и мой новый период в жизни. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт, который мне помог понять - чего же хочу Я! Я иду на Холостячку, чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - написала она.Читайте такжеЗлата Огневич стала героиней шоу Холостячка 2021

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Тем временем, создатели шоу на СТБ объявили открытым кастинг - чтобы принять участие в нем, нужно заполнить анкету, которые оставили на сайте канала.

Напомним, Злата Огневич не в отношениях уже год.

Певица в первом видеообращении рассказала о том, что первые ее отношения закончились из-за ревности ее молодого человека, который не смог выдерживать ее репетиции и поездки.

Второй ее молодой человек казался идеальным, и они уже начали встречаться, но он начал ее хейтить, указывать на "складочки", и даже прекращал отношения.

Холостячка 2 выйдет на СТБ осенью 2021. Точной даты пока что не раскрывают.

Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021 онлайн
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