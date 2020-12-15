Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках

Холли Берри / Instagram

Американская киноактриса Холли Берри, которая играла в Людях-Икс, Джоне Уике Женщине-кошке и Облачном Атласе, откровенно рассказала об отношениях с мужчиной пикантным способом.

Холли Берри держит свою личную жизнь в секрете, но в этот раз неожиданно сделала признание об отношениях с 50-летним американским певцом и продюсером Ваном Хантом.

"Это когда я была на субботнему свингу со своим мужчиной", - пишет она и тегнула футболку с именем Ван Хант.

На фото она позирует в футболке, кепке и только в одних крошечных черных трусиках.

Девушка держит в руке стакан с напитком и излучает удовольствие.

Холли Берри / instagram.com/halleberry/

Напомним, Холли Берри была замужем три раза. У нее есть двое детей: 12-летняя дочь Нала от Габриэля Обри и 6-летний сын Матео от Оливье Мартинеса.

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