Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках

Актриса Холли Берри, которая стала Женщиной-кошкой вначале 2000-х, поделилась с поклонниками фото без штанов.
Американская киноактриса Холли Берри, которая играла в Людях-Икс, Джоне Уике Женщине-кошке и Облачном Атласе, откровенно рассказала об отношениях с мужчиной пикантным способом.
Холли Берри держит свою личную жизнь в секрете, но в этот раз неожиданно сделала признание об отношениях с 50-летним американским певцом и продюсером Ваном Хантом.
"Это когда я была на субботнему свингу со своим мужчиной", - пишет она и тегнула футболку с именем Ван Хант.
На фото она позирует в футболке, кепке и только в одних крошечных черных трусиках.
Девушка держит в руке стакан с напитком и излучает удовольствие.
Напомним, Холли Берри была замужем три раза. У нее есть двое детей: 12-летняя дочь Нала от Габриэля Обри и 6-летний сын Матео от Оливье Мартинеса.
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