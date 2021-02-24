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"Знойная красотка": дочь Славы разделась на пошлом фото

24 февраля 2021, 02:32

Российские звезды не сговариваясь приняли решение раздеться к 23 февраля, и 22-летняя дочь певицы Славы также показала свои прелести.

Дочь Славы
Дочь Славы / instagram.com/mami_doch/

Дочь российской певицы Славы Александра Сланевская, которая пользуется псевдонимом Александра Морозова, показала нескромное фото ко Дню российской армии.

Александра в своем Instagram показала фото в развратном наряде с халатом ярко-оранженвого цвета.

На фото, которое сделала фотограф Полина Островская, Александра позирует в бежевом облегающем купальнике, стоя на колене, и демонстрируя сексуальные ножки и потрясающую фигурку, которую выгодно подчеркивает наряд. К белью она надела оранжевый пушистый халат и босоножки.

"Пусть в Вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких, благополучие и крепкое здоровье! С праздником вас, мужчины!!!", - написала она.

  • "Пошловато!"
  • "Уф! Какая красотка знойная!",
  • "Ракурс не очень. Немного бы выше",
  • "Жалко что так опошляет себя красивая девочка"
  • "Уже не мамина доча. А офигеть какая доча",
  • "Прекрасная",
  • "А мне нравиться",
  • "Это фото не для женщин, узбагойтесь"
  • "Девушка зверь", - пишут в комментариях.

Напомним, что с 2017 года Александра встречалась и даже жила с бойфрендом Димой, но еще до карантина из ее инстаграма пропали совместные фото. О других своих увлечениях девушка не распространяется.

В начале 2020 года она перекрасила волосы в светлый цвет. В феврале 2021 года она сменила блонд на кучерявые каштановые волосы.

Александра Сланевская учится на 4 курсе в РУДН на лингвиста.

Ранее скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото.

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