"Знойная красотка": дочь Славы разделась на пошлом фото

Дочь Славы / instagram.com/mami_doch/

Дочь российской певицы Славы Александра Сланевская, которая пользуется псевдонимом Александра Морозова, показала нескромное фото ко Дню российской армии.

Александра в своем Instagram показала фото в развратном наряде с халатом ярко-оранженвого цвета.

На фото, которое сделала фотограф Полина Островская, Александра позирует в бежевом облегающем купальнике, стоя на колене, и демонстрируя сексуальные ножки и потрясающую фигурку, которую выгодно подчеркивает наряд. К белью она надела оранжевый пушистый халат и босоножки.

"Пусть в Вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких, благополучие и крепкое здоровье! С праздником вас, мужчины!!!", - написала она.

"Пошловато!"

"Уф! Какая красотка знойная!",

"Ракурс не очень. Немного бы выше",

"Жалко что так опошляет себя красивая девочка"

"Уже не мамина доча. А офигеть какая доча",

"Прекрасная",

"А мне нравиться",

"Это фото не для женщин, узбагойтесь"

"Девушка зверь", - пишут в комментариях.

Напомним, что с 2017 года Александра встречалась и даже жила с бойфрендом Димой, но еще до карантина из ее инстаграма пропали совместные фото. О других своих увлечениях девушка не распространяется.

В начале 2020 года она перекрасила волосы в светлый цвет. В феврале 2021 года она сменила блонд на кучерявые каштановые волосы.

Александра Сланевская учится на 4 курсе в РУДН на лингвиста.

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