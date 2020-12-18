Звезда Квартала без лифчика произвела фурор дерзким фото

Элина Мбани / Instagram

Артистка и певица из Женского квартала Элина Мбани показала фотосессию в нескромном платье, под которое не надела белье.

Элина примерила белое мини-платье с огромным вырезом на спине сверху почти до ягодиц, розовые "воздушные" серьги, и черные шпильки, а волосы уложила в аккуратный узел на затылке. Девушка похвасталась длинными стройными ножками, показала соблазнительные формы обнаженного тела в вырезе платья, и сексуально позировала, играя с платьем.

"Закулисье ) Вчера снимали новогодний выпуск",- объяснила она.

Поклонники и друзья оценили фотосессию, которую Элине устроила ее коллега и подруга Марта Адамчук.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

"Эля, какая ты красивая! И такая разная",

"Какая красотка",

"Гарнюня", - пишут ей в комментариях

Ранее Анна Седокова показала откровенное фото в чулочках и под новогодней елкой.