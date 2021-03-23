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Звезда Квартала сверкнула голым телом на атмосферном фото

23 марта 2021, 01:27

Актриса и юмористка Ирина Сопонару показала пикантное фото в шикарном кружевном наряде.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / Квартал 95

Украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась горячи кадром из фотосессии популярной фотографа Алины photo_persik.

Ирина Сопонару предстала на фото в Instagram в одном белье, повернувшись спиной к фотографу.

На снимке звезда Квартала показала изящную спину и порадовала поклонников сексуальными изгибами, полускрытыми в тенях. Фото нагнало насыщенную атмосферу, и получило много комплиментов от поклонников

"Локдаун", - подписала свой снимок Ирина.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/ photo_persik

"Красотка", "Богиня", "Ируся, нереальная. Заметь, пожалуйста, я твой фан, безумно люблю тебя ", "В хорошей девушке все должно быть прекрасно. Все абсолютно, начиная со спины", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Ирина - украинская актриса румынского происхождения, работала моделью. Начала играть в команде "Винницкие" На Лиге Смеха, а потом стала участницей Женского квартала и Вечернего квартала.

Ранее снималась в проекте на российском ТНТ "Не спать". Ирина не скрывает, что у нее есть мужчина, но не афиширует личную жизнь и его имя.

Студия Квартал-95 новости шоу бизнеса Ирина Сопонару
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