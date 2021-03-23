Звезда Квартала сверкнула голым телом на атмосферном фото

Актриса и юмористка Ирина Сопонару показала пикантное фото в шикарном кружевном наряде.
Украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась горячи кадром из фотосессии популярной фотографа Алины photo_persik.
Ирина Сопонару предстала на фото в Instagram в одном белье, повернувшись спиной к фотографу.
На снимке звезда Квартала показала изящную спину и порадовала поклонников сексуальными изгибами, полускрытыми в тенях. Фото нагнало насыщенную атмосферу, и получило много комплиментов от поклонников
"Локдаун", - подписала свой снимок Ирина.
"Красотка", "Богиня", "Ируся, нереальная. Заметь, пожалуйста, я твой фан, безумно люблю тебя ", "В хорошей девушке все должно быть прекрасно. Все абсолютно, начиная со спины", - пишут ей в комментариях.
Напомним, Ирина - украинская актриса румынского происхождения, работала моделью. Начала играть в команде "Винницкие" На Лиге Смеха, а потом стала участницей Женского квартала и Вечернего квартала.
Ранее снималась в проекте на российском ТНТ "Не спать". Ирина не скрывает, что у нее есть мужчина, но не афиширует личную жизнь и его имя.