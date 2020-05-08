"Не застуди": Звезда Квартала туго натянула купальник между ног на откровенном фото

Екатерина Воронова / Instagram

Украинская модель и актриса Катерина Воронова, которая играла в Лиге Смеха, впечатлила поклонников горячими фото в маленьком развратном купальнике.

Катерина Воронова завела сеть интимными фото в Instagram.

""Раньше мне нужно было пойти в салон красоты, а теперь достаточно обновить аватар..." (Обещать- не значит жениться)"? - пишет она под фото.

Катерина Воронова показала вызывающее фото, на которых позирует в купальнике-боди белого цвета, очень зауженный донизу, так, что демонстрируют незагорелую зону бикини девушки.

Екатерина тянется и позирует, натягивая купальник не только на груди и сосках, которые просматривается под полупрозрачной тканью.

Девушка также не преминула возможности похвастаться длинными стройными ножками под откровенным нарядом, под которым можно было бы разглядеть место их естественной встречи.

Екатерина Воронова / Instagram

Екатерина Воронова / Instagram

Екатерина Воронова / Instagram

"Вот скажи честно, натирает ?)", "Вздор", "Не застуди", "Очень изящно", - пишут в комментариях.

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