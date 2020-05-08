"Не застуди": Звезда Квартала туго натянула купальник между ног на откровенном фото

Актриса и модель Катерина Воронова показала провокационные фото, на которых позирует в очень откровенном купальнике,который надела слишком вызывающе.
Украинская модель и актриса Катерина Воронова, которая играла в Лиге Смеха, впечатлила поклонников горячими фото в маленьком развратном купальнике.
Катерина Воронова завела сеть интимными фото в Instagram.
""Раньше мне нужно было пойти в салон красоты, а теперь достаточно обновить аватар..." (Обещать- не значит жениться)"? - пишет она под фото.
Катерина Воронова показала вызывающее фото, на которых позирует в купальнике-боди белого цвета, очень зауженный донизу, так, что демонстрируют незагорелую зону бикини девушки.
Екатерина тянется и позирует, натягивая купальник не только на груди и сосках, которые просматривается под полупрозрачной тканью.
Девушка также не преминула возможности похвастаться длинными стройными ножками под откровенным нарядом, под которым можно было бы разглядеть место их естественной встречи.
"Вот скажи честно, натирает ?)", "Вздор", "Не застуди", "Очень изящно", - пишут в комментариях.
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