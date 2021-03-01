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Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами

1 марта 2021, 16:13

Модель и артистка Валерия Товстолес поделилась с поклонниками фото своего полуобнаженного тела.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Украинская артистка Валерия Товстолес похвалилась пикантными фото в сексуальном белье знаменитого бренда, которые посвятила первому дню весны.

Валерия Товстолес в своем Instagram показала аппетитные прелести в корсете Victoria's Secret на снимках Оксаны Твердохлеб.

Валерия позировала для черно-белых фото в чулках в сеточку корсете и на шпильках. Девушка специально продемонстрировала все самые лучшие стороны своей фигуры, принимая соблазнительные позы. Валерия засветила накачанные бедра упругую грудь в "ангельском" белье.

"Первый день весны. Разжигайте сердца своих половинок к весне. Шикарные фото моей подружки Оксаны Твердохлеб", - пишет она.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

"Ауффф", "Судячи з фоток, весна обіцяє бути спекотно. З весною тебе, Лєрчік", "Умничка", "Блестяще", "Ух какая малышка", "Лера Хорошенокая", "Абалдеть! Вы прекрасны", "Хорошо. Хотел конечно ляпнуть про *опу, не буду", - с восторгом пишут ей в комментариях.

Как известно, Валерия выступает в Женском и Вечернем квартале. Также она ведущая Русского радио Украина. Она занималась модельными бизнесом, и даже выходила на подиум с Ириной Шейк.

С 19 лет играла в КВН в Днепре, потом попала в Лигу Смеха и Квартал. Валерии 25 лет.

Ранее британская певица Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках

Вечерний квартал 95 Квартал
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