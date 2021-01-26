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Звезда Квартала засветила грудь на горячем селфи

26 января 2021, 07:40

Украинская артистка Элина Мбани похвалилась потрясающими формами на пикантных кадрах.

Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram

Украинская юмористка, артистка проекта Студии Квартал 95 Элина Мбани устроила фотосессию с украинской фотографом Дарьей Халаим.

Девушка похвалилась кадрами с фиолетовыми волосами в сториз своего Instagram.

В кадре Элина позировала только в белом лифчике и крошечных шортах, снимая себя в зеркало. Сначала она снимала себя только по пояс, засветив соблазнительные формы и плоский животик, а потом сделала кадр издалека наклонившись вперед, и сводя с ума поклонников длинными ножками и аппетитными прелестями.

Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram
Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram
Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram
Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram

Ранее дочь Ирины Горовой Наталья похвалилась упругими формами на отдыхе.

Студия Квартал-95 новости шоу бизнеса
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