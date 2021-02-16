Звезда "Обыкновенного чуда" и "Летучей мыши" болен коронавирусом

Юрию Соломину 85 лет, он в группе риска.
Российский актер и режиссер Юрий Соломин болен коронавирусом.
Широкой публике он известен как звезда фильмов "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь" и "Хождение по мукам". Также Соломин занимает должность художественного руководителя Малого театра.
О том, что у Соломина положительный тест на COVID-19, сообщил телеграм-канал Mash. При этом отмечается, что Юрий Соломин входит в группу риска, так как ему уже 85 лет.
55-летняя дочь актера, Дарья Соломина, попала в список "контактных", так как контактировала с отцом.
Юрий Соломин – избранные фильмы и сериалы
- 1974 — Хождение по мукам — Иван Ильич Телегин
- 1975 — Дерсу Узала — Владимир Арсеньев
- 1976 — Мелодии белой ночи — Илья, композитор-дирижёр
- 1978 — Школьный вальс — Павел Кнушевицкий, отец Зоси, главврач
- 1978 — Обыкновенное чудо — трактирщик Эмиль (вокал — Л. Серебренников)
- 1978 — Летучая мышь — Генрих Айзенштайн
- 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
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Автор: Диана Беловодская