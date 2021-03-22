Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса

Актриса и активистка Шэрон Стоун приняла участие в мерах популяризации вакцинации от коронавируса в США.
Знаменитая американская актриса, звезда Основного инстинкта и ряда других фильмов Шэрон Стоун приняла решение публично пройти вакцинацию от коронавируса.
Шэрон Стоун в своем Instagram показала фото с момента прививания.
"Получила свою первую вакцину", – говорит она.
В тексте она также уточнила, куда обращаться всем желающим, чтобы поскорее получить прививку.
Актриса даже прикрепила ссылку на страницу глобальной организации CORE, при помощи которой будет легко и просто пройти тестирование и вакцинироваться от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко. Она не уточнила, какую вакцину использовала.
В комментариях поддержали ее решение, а многие написали, что тоже ждут своей очереди, чтобы сделать прививку, в том числе знаменитости.
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- Ранее российский артист Иван Ургант признался, что заболел коронавирусом. Он ведущий шоу Вечерний Ургант, на котором постоянно контактирует со многими людьми. Несмотря на предосторожности, он где-то подцепил коронавирус.
- Украинский музыкант и писатель Сергей Жадан прошел вакцинацию от коронавируса, но вызвал гнев украинцев. В Украине решили первыми вакцинировать врачей, военных и людей в возрасте в группе риска, а обычный человек должен достаточно долго "стоять" в электронной очереди для прививки.