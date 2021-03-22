Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса

Шэрон Стоун / Reuters

Знаменитая американская актриса, звезда Основного инстинкта и ряда других фильмов Шэрон Стоун приняла решение публично пройти вакцинацию от коронавируса.

Шэрон Стоун в своем Instagram показала фото с момента прививания.

"Получила свою первую вакцину", – говорит она.

В тексте она также уточнила, куда обращаться всем желающим, чтобы поскорее получить прививку.

Шэрон Стоун / instagram.com/sharonstone/

Актриса даже прикрепила ссылку на страницу глобальной организации CORE, при помощи которой будет легко и просто пройти тестирование и вакцинироваться от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко. Она не уточнила, какую вакцину использовала.

В комментариях поддержали ее решение, а многие написали, что тоже ждут своей очереди, чтобы сделать прививку, в том числе знаменитости.