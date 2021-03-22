УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса

22 марта 2021, 17:26

Актриса и активистка Шэрон Стоун приняла участие в мерах популяризации вакцинации от коронавируса в США.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Reuters

Знаменитая американская актриса, звезда Основного инстинкта и ряда других фильмов Шэрон Стоун приняла решение публично пройти вакцинацию от коронавируса.

Шэрон Стоун в своем Instagram показала фото с момента прививания.

"Получила свою первую вакцину", – говорит она.

В тексте она также уточнила, куда обращаться всем желающим, чтобы поскорее получить прививку.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / instagram.com/sharonstone/

Актриса даже прикрепила ссылку на страницу глобальной организации CORE, при помощи которой будет легко и просто пройти тестирование и вакцинироваться от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко. Она не уточнила, какую вакцину использовала.

В комментариях поддержали ее решение, а многие написали, что тоже ждут своей очереди, чтобы сделать прививку, в том числе знаменитости.

  • Как известно ее сестра Келли Стоун, которая болеет волчанкой, перенесла COVID-19 в тяжелой форме едва поборола болезнь. Тогда актриса была в ярости на противников масочного режима, один из которых заразил ее родственницу, ведь она выходила из дома только в аптеку.
  • Ранее российский артист Иван Ургант признался, что заболел коронавирусом. Он ведущий шоу Вечерний Ургант, на котором постоянно контактирует со многими людьми. Несмотря на предосторожности, он где-то подцепил коронавирус.
  • Украинский музыкант и писатель Сергей Жадан прошел вакцинацию от коронавируса, но вызвал гнев украинцев. В Украине решили первыми вакцинировать врачей, военных и людей в возрасте в группе риска, а обычный человек должен достаточно долго "стоять" в электронной очереди для прививки.
Шэрон Стоун новости шоу бизнеса коронавирус в США
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фотоСексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные боиГолос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фотоСергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото Голая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фотоГолая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фото Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формыЖена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы

Последние новости

17:54
В НАТО припечатали Путина и "повесили" на него убийства оппонентов
17:39
Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня Видео
17:30
У Зеленского назвали размер помощи предпринимателям в "красной" зоне Видео
17:26
Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса
17:20
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
Реклама
17:15
У Кличко объявили об условиях работы транспорта в Киеве Видео
17:14
Рак поджелудочной: на что обратить внимание при сливе унитаза Видео
17:03
Steam не разрешил выпускать скандальный симулятор пикапера Видео
17:00
Врач рассказала, чем вредны помидоры в Великий пост Видео
16:49
Как лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхаки Видео
16:25
Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса Фото
16:23
Стало известно, кто в России попал под новые санкции ЕС Видео
16:23
В Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту Видео
16:09
Украина накажет два десятка артистов из РФ за концерт на Керченском мосту
16:06
Снова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезло Видео
16:02
Путин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога Видео
15:42
Оккупанты похвастались, что нашли способ снять водную блокаду Крыма Видео
15:32
Украину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – Голубовская Видео
15:31
Создатели Бэтвумен нашли нову актрису на роль Кейт Кейн
15:29
Северный ГОК провел масштабную экомодернизацию
Реклама
15:20
Blizzard работает над мобильной игрой по Overwatch – СМИ Видео
15:15
Путин ответил ЕС на отказ от российской вакцины и пообещал уколоться Видео
15:03
У СБУ и налоговой милиции заберут полномочия по экономпреступлениям Видео
14:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
14:44
Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию протеста у Офиса Зеленского Видео
14:41
Перевод часов в Украине 2021 отменили или нет: для кого остается летнее время Видео
14:36
Выстрел в ногу: чем опасны ссоры Украины с Китаем и Германией
14:35
Команда Opera объявила о крупном ребрендинге браузера: что нового
14:21
Украинцам намекнули на повышение тарифов на воду и назвали причину Видео
14:01
Транспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы Видео
13:48
Украину атаковал необычный коронавирус-мутант - ученые Видео
13:46
Сумская призналась, просила ли она Винника помочь мужу на шоу Голос Видео
13:45
Мобильный бизнес LG всё – компания сворачивает производство смартфонов Видео
13:29
Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям Видео
13:14
Надежда Мейхер решила бросить шоу Голос країни Видео
12:59
Локдаун во Львове из-за коронавируса продлили Видео
12:53
Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца Видео
12:39
Разработчики Resident Evil 8 опубликовали системные требования хоррора Видео
12:34
Витамин F: что это и в чем его польза Видео
12:25
В РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили США Видео
Реклама
12:21
Участница Холостяка взбудоражила Сеть признанием после первого поцелуя Видео
12:11
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: полиция раскрыла важные детали Фото Видео
12:10
Facebook представила браслет для "чтения мыслей" Видео
12:05
У Путина прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
11:49
Путин объявил грандиозный дерибан Крыма мнение
11:23
Евросоюз нанес новый удар по России и Китаю Видео
11:22
Дима Монатик создал дуэт из участников шоу Голос Видео
11:11
Обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca Видео
10:57
Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область Видео
10:39
Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять