Звезда сериала Папика похвасталась пикантными фото с отпуска

Дарья Петрожицкая / Instagram

Украинская актриса и певица Дарья Петрожицкая, которая играет главную роль в сериале Папик на 1+1, отправилась в отпуск в Египет, и оттуда шлет соблазнительные фото своей фигуры.

Дарья Показала в Instagram, как в крошечном бикини купается в море, засветив аппетитные прелести, длинные ножки и стройную фигуру.

Петрожицкая сексуально позировала на надувном круге, подставив грудь солнцу.

Она не подписала фото, но оставила хэштег "Счастливого нового года 2021".

Дарья Петрожицкая / Instagram

Дарья Петрожицкая / Instagram

Дарья Петрожицкая / Instagram