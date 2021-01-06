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Звезда сериала Папика похвасталась пикантными фото с отпуска

6 января 2021, 02:14

Очаровательная актриса и певица Дарья Петрожицкая показала шикарную фигуру на солнечных снимках.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Instagram

Украинская актриса и певица Дарья Петрожицкая, которая играет главную роль в сериале Папик на 1+1, отправилась в отпуск в Египет, и оттуда шлет соблазнительные фото своей фигуры.

Дарья Показала в Instagram, как в крошечном бикини купается в море, засветив аппетитные прелести, длинные ножки и стройную фигуру.

Петрожицкая сексуально позировала на надувном круге, подставив грудь солнцу.

Она не подписала фото, но оставила хэштег "Счастливого нового года 2021".

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Instagram
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Instagram
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Instagram
  • "Кайфуша. Красотуля любимая",
  • "Богиня",
  • "Секси",
  • "Слишком",
  • "Безумно красивая!",
  • "В Папике сиськи больше были"
  • "Счастливая",
  • "Сексуальная",
  • "Шикарная девочка",

новости шоу бизнеса сериал Папик
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