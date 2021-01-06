Звезда сериала Папика похвасталась пикантными фото с отпуска

Очаровательная актриса и певица Дарья Петрожицкая показала шикарную фигуру на солнечных снимках.
Украинская актриса и певица Дарья Петрожицкая, которая играет главную роль в сериале Папик на 1+1, отправилась в отпуск в Египет, и оттуда шлет соблазнительные фото своей фигуры.
Дарья Показала в Instagram, как в крошечном бикини купается в море, засветив аппетитные прелести, длинные ножки и стройную фигуру.
Петрожицкая сексуально позировала на надувном круге, подставив грудь солнцу.
Она не подписала фото, но оставила хэштег "Счастливого нового года 2021".
- "Кайфуша. Красотуля любимая",
- "Богиня",
- "Секси",
- "Слишком",
- "Безумно красивая!",
- "В Папике сиськи больше были"
- "Счастливая",
- "Сексуальная",
- "Шикарная девочка",
Автор: Александр Галаджий