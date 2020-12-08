Звезда подросткового сериала похвалилась формами в откровенной фотосессии

Модель и актриса Анна Тихомирова, которая только недавно сыграла Анну-Марию в сериале Новенькая, и бьла участнице ТМПУ, похвасталась сексуальной фигурой.
Украинская актриса и модель Анна Тихомирова поделилась с поклонниками в Instagram своей новой фотосессией, для которой она примерила закрытый красный купальник в стиле "Спасатели Малибу".
"Космическая Одиссея 2020", - пишет она под своими фото, на которых позирует, принимая соблазнительные позы.
Анна Тихомирова снялась в специальной фотосессии в загородном аква-комплексе, и продемонстрировала все свои навыки модели и актрисы, чтобы впечатлить друзей и поклонников.
На снимке она возлежит на необычном лежаке, демонстрируя, какие длинные и сексуальные у нее ножки, а также, что она обладательница стройной фигуры с соблазнительными формами, которые не скрыть закрытым купальником.
"Красотка", "Файно и чотко", "Красная волна", - пишут ей в комментариях.
Актриса Анна Тихомирова принимала участие в шоу Супер-модель по-украински 3 на Новом канале.
Анна Тихомирова фильмография
- 2019 - Новенькая - Анна-Мария
- 2019 - Я все тебе докажу - Силкина
- 2018 - Чужие родные - эпизод
- 2018 - Пес-4 - Рита
- 2018 - DZIDZIO Первый раз - Цветочек
- 2018 - Сдадим домик у моря - эпизод
- 2017 - Вторая жизнь Евы - Люся
- 2016 - Плохой хороший коп - Елена
- 2016 - Письмо надежды - эпизод
- 2016 - Замуж после всех - Лора в юности
- 2014 - Дворняжка Ляля - Кристина
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