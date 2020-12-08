Звезда подросткового сериала похвалилась формами в откровенной фотосессии

Анна Тихомирова / Instagram

Украинская актриса и модель Анна Тихомирова поделилась с поклонниками в Instagram своей новой фотосессией, для которой она примерила закрытый красный купальник в стиле "Спасатели Малибу".

"Космическая Одиссея 2020", - пишет она под своими фото, на которых позирует, принимая соблазнительные позы.

Анна Тихомирова снялась в специальной фотосессии в загородном аква-комплексе, и продемонстрировала все свои навыки модели и актрисы, чтобы впечатлить друзей и поклонников.

На снимке она возлежит на необычном лежаке, демонстрируя, какие длинные и сексуальные у нее ножки, а также, что она обладательница стройной фигуры с соблазнительными формами, которые не скрыть закрытым купальником.

Анна Тихомирова / Instagram

Анна Тихомирова / Instagram

Анна Тихомирова / Instagram

"Красотка", "Файно и чотко", "Красная волна", - пишут ей в комментариях.

Актриса Анна Тихомирова принимала участие в шоу Супер-модель по-украински 3 на Новом канале.

Анна Тихомирова фильмография

2019 - Новенькая - Анна-Мария

2019 - Я все тебе докажу - Силкина

2018 - Чужие родные - эпизод

2018 - Пес-4 - Рита

2018 - DZIDZIO Первый раз - Цветочек

2018 - Сдадим домик у моря - эпизод

2017 - Вторая жизнь Евы - Люся

2016 - Плохой хороший коп - Елена

2016 - Письмо надежды - эпизод

2016 - Замуж после всех - Лора в юности

2014 - Дворняжка Ляля - Кристина

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