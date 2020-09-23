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Звезда сериала Великая снялась без белья в откровенной фотосессии

23 сентября 2020, 00:54

Американская актриса Эль Фэннинг снялась в прозрачных нарядах для откровенной фотосессии в знаменитом глянце.

Эль Фэннинг
Эль Фэннинг / Instagram

Исполнительница ролей Катерины II в сериале Великая и Авроры в фильмах Малефисента и Малефисента 2 Эль Фэннинг засветила молодую грудь для знаменитого издания Vanity Fair.

Эль Фэннинг засветила сочнуб грудь в прозрачных и облегающих нарядах без белья в Instagram.

"Социально дистанцированная съемка с четвероногими друзьями! Быть стойким на обложке - это сбывшаяся фантазия. Спасибо Vanity Fair и Джанси Данн за прекрасные слова. Наши разговоры по Zoom были такими веселыми, открытыми и почти полностью свободными от сбоев", - пишет она.

На фото Эль Фэннинг позирует в прозрачном черном платье в черном белье и платье-свитере - таком облегающем, что прекрасно выдны все достоинства ее фигуры, особенно отсутствие белья.

Эль Фэннинг продемонстрировала сочную грудь в прозрачном декольте черного платья, которое не скрывало достоинств ее невероятной фигуры, красный брючный костюм без лифчика, синее и желтое платье с очень откровенным декольте.

На снимках девушка позировала с животными на природе - в кадре и собаки разных пород, и лошадь и прекрасные цветы и дикие ландшафты.

  • Эль Фэннинг Instagram
  • Эль Фэннинг Instagram
  • Эль Фэннинг Instagram
  • Эль Фэннинг Instagram
  • Эль Фэннинг Instagram
  • Эль Фэннинг Instagram
Поклонникам пришлась по душе фотосессия с Эль Фэннинг, и они за пару часов наставили девушке более 330 тысяч лайков под фото.

Также она показала бэкстейдж фотосессии - в видео, которое опубликовал Vanity Fair в Instagrаm.

Ранее российская актриса Кристина Асмус показала свои сочные виноградины и рассказала о путешествиях на поезде.

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