Звезда сериала Великая снялась без белья в откровенной фотосессии

Американская актриса Эль Фэннинг снялась в прозрачных нарядах для откровенной фотосессии в знаменитом глянце.
Исполнительница ролей Катерины II в сериале Великая и Авроры в фильмах Малефисента и Малефисента 2 Эль Фэннинг засветила молодую грудь для знаменитого издания Vanity Fair.
Эль Фэннинг засветила сочнуб грудь в прозрачных и облегающих нарядах без белья в Instagram.
"Социально дистанцированная съемка с четвероногими друзьями! Быть стойким на обложке - это сбывшаяся фантазия. Спасибо Vanity Fair и Джанси Данн за прекрасные слова. Наши разговоры по Zoom были такими веселыми, открытыми и почти полностью свободными от сбоев", - пишет она.
На фото Эль Фэннинг позирует в прозрачном черном платье в черном белье и платье-свитере - таком облегающем, что прекрасно выдны все достоинства ее фигуры, особенно отсутствие белья.
Эль Фэннинг продемонстрировала сочную грудь в прозрачном декольте черного платья, которое не скрывало достоинств ее невероятной фигуры, красный брючный костюм без лифчика, синее и желтое платье с очень откровенным декольте.
На снимках девушка позировала с животными на природе - в кадре и собаки разных пород, и лошадь и прекрасные цветы и дикие ландшафты.
Также она показала бэкстейдж фотосессии - в видео, которое опубликовал Vanity Fair в Instagrаm.
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