УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса

11 мая 2021, 17:31

Артист Игорь Крикунов умер после того, как заразился коронавирусом.

Игорь Крикунов
Игорь Крикунов / facebook.com/diana.popova.104

Во вторник 11 мая умер руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов.

О смерти артиста сообщила советник Киевского мера Виталия Кличко по вопросам культуры и развития культурных проектов на общественных началах Диана Попова в Facebook.

"Сегодня не стало основателя и многолетнего руководителя Музыкально-Драматического Цыганского театр Романс Игоря Николаевича Крикунова", – написала Диана Попова. Крикунову было 67 лет.

Академический музыкально-драматический цыганский театр Романс был создан в 1994 году. Он является первым и единственным в Украине государственным цыганским профессиональным театром, работающим в жанрах классического романса, музыкальной драматургии и национального фольклора.

В 2000 году коллектив театра и его художественный руководитель, народный артист Украины Игорь Крикунов провели первый фестиваль цыганской культуры в Украине Амала, в котором приняли участие более 50 цыганских коллективов и исполнителей из 23 стран мира.

Многие знают артиста по роли Василия в картине Цыганка Аза, также актер сыграл отца главной героини в украинской комедии Скажене весілля-3.

Как ранее сообщал Главред, к Украине подступает самый опасный вид COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа 2021 года.

новости шоу бизнеса коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить вниманиеВрачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить внимание Эксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогнозЭксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогноз Гороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное времяГороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное время Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к КиевуПопытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву Ученые связали кофе с неприятными нарушениями работы главного органаУченые связали кофе с неприятными нарушениями работы главного органа

Последние новости

18:58
Выборы-2020 изменили качество диалога центральной власти и регионов – Тимошенко
18:56
В Крыму во время обысков по-зверски застрелили мужчину Видео
18:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: вызов новолуния и угасание чувств Видео
18:37
Куда сбежал Медведчук: названы основные версии Видео
18:23
Львовский врач назвала новый симптом коронавируса Видео
Реклама
18:11
Disney с позором уволила актрису, а потом включила ее в номинацию на Эмми
18:07
Снайперы и армия бодигардов: у Зеленского в разы увеличилось число охранников Видео
18:04
У Украины есть минимум две препоны для вступления в ЕС – эксперт Видео
17:31
Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса
17:26
На Кировоградщине вместо двух старых мостов построят новые
17:23
В США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма Видео
17:11
"Где пилотка?": Анастасия Волочкова топлес устроила провокацию в Сети
16:57
Кровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото Видео
16:54
"Большая стройка": первый в Украине хайвей заливают финальным слоем цементобетона
16:40
Кулеба сделал важное заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО Видео
16:24
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
16:00
Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ Видео
15:56
Как и сколько варить яйца пашот: самый простой рецепт Видео
15:56
Лидер Вечернего Квартала и Лиги смеха озвучил Кролика Питера в новом фильме Видео
15:49
В СБУ перечислили направления, по которым Россия может напасть на Украину Видео
Реклама
15:30
В Киеве начали обыскивать дом кума Путина: нардеп назвал причину Фото Видео
14:56
Голливуд устроил расовый скандал против главного конкурента премии Оскар
14:31
Зеленский оценил, как Россия отводит войска от украинской границы Видео
14:23
Врачи назвали проблему со слухом признаком опасного и быстрого заболевания Видео
14:16
"Я осознал, что я бог и монстр": стрелок объяснил, что случилось в Казани Видео
13:50
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Видео
13:45
Как отпугнуть комаров натуральными средствами и в чем опасность Видео
13:39
СНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человек
13:32
Бойня в Казани: СМИ узнали возможный мотив нападения на гимназию Видео
13:28
Синоптик рассказала, какие регионы Украини зальет дождями Видео
13:26
Названы 50 самых здоровых продуктов за все времена: полный список Видео
13:01
Появились официальный трейлер и сюжет фильма Веном 2 Видео
12:57
Мешала избивать жену: в Одесской области пьяный мужчина поджег соседку (фото)
12:54
Зеленский пояснил, ждать ли нападения России и готова ли к атаке Украина Видео
12:37
Похищение судьи Чауса: схвачен один из подозреваемых Видео
12:36
Путин дал срочное поручение из-за бойни в казанской гимназии
12:31
Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал из-за концерта в Москве
12:31
Шмыгаль рассказал, ждать ли бизнесу повышение налогов Видео
11:43
Снижает риск диабета, укрепляет сердце и борется с раком: этот дешевый продукт может помочь Видео
11:36
В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет Видео
Реклама
11:25
Скандальный роман 8-летней Маханец с 13-летним подростком получил новый виток развития Видео
11:19
Надя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессии
11:11
Путин получил золотую акцию мнение
10:41
"Посмеялся - пусть работает": Жириновский захотел выгнать Урганта с телевидения Видео
10:40
Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли Видео
10:23
К Украине подступает самый опасный вид COVID-19: в Минздраве рассказали об угрозе Видео
10:17
Врачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить внимание Видео
10:13
Решит ли Россия водную проблему Крыма, пробив дно мнение
09:52
Антиукраинский скандал с дочерью судьи: стало известно, отчислят ли ее из университета Видео
09:45
Генсек ООН рассказал, будет ли говорить с Лавровым об Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять