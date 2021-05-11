Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса

Артист Игорь Крикунов умер после того, как заразился коронавирусом.
Во вторник 11 мая умер руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов.
О смерти артиста сообщила советник Киевского мера Виталия Кличко по вопросам культуры и развития культурных проектов на общественных началах Диана Попова в Facebook.
"Сегодня не стало основателя и многолетнего руководителя Музыкально-Драматического Цыганского театр Романс Игоря Николаевича Крикунова", – написала Диана Попова. Крикунову было 67 лет.
Академический музыкально-драматический цыганский театр Романс был создан в 1994 году. Он является первым и единственным в Украине государственным цыганским профессиональным театром, работающим в жанрах классического романса, музыкальной драматургии и национального фольклора.
В 2000 году коллектив театра и его художественный руководитель, народный артист Украины Игорь Крикунов провели первый фестиваль цыганской культуры в Украине Амала, в котором приняли участие более 50 цыганских коллективов и исполнителей из 23 стран мира.
Многие знают артиста по роли Василия в картине Цыганка Аза, также актер сыграл отца главной героини в украинской комедии Скажене весілля-3.
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