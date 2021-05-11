Звезда Скаженого весілля умер от тяжелой формы коронавируса

Игорь Крикунов / facebook.com/diana.popova.104

Во вторник 11 мая умер руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов.

О смерти артиста сообщила советник Киевского мера Виталия Кличко по вопросам культуры и развития культурных проектов на общественных началах Диана Попова в Facebook.

"Сегодня не стало основателя и многолетнего руководителя Музыкально-Драматического Цыганского театр Романс Игоря Николаевича Крикунова", – написала Диана Попова. Крикунову было 67 лет.

Академический музыкально-драматический цыганский театр Романс был создан в 1994 году. Он является первым и единственным в Украине государственным цыганским профессиональным театром, работающим в жанрах классического романса, музыкальной драматургии и национального фольклора.

В 2000 году коллектив театра и его художественный руководитель, народный артист Украины Игорь Крикунов провели первый фестиваль цыганской культуры в Украине Амала, в котором приняли участие более 50 цыганских коллективов и исполнителей из 23 стран мира.

Многие знают артиста по роли Василия в картине Цыганка Аза, также актер сыграл отца главной героини в украинской комедии Скажене весілля-3.

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