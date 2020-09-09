Звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото

Актриса кино и театра, юмористка Ольга Жуковцова-Кияшко поделилась откровенным фото без белья.
Украинская актриса Ольга Жуковцова-Кияшко, известная по игре в Слуге народа и участии в шоу Женский Квартал на Студии 95, поделилась вызывающим фото, которое удивило ее поклонников.
Ольга Жуковцова-Кияшко, которая сыграла Оксану Скоровороду в киноистории Слуга Народа, показала пикантное фото без лифчика в своем Instagram,
"Все успеть, быть лёгкой, красивой, всеми любимой, но помнить, что это не обязательно, отдавать, принимать, заботиться, щебетать, скакать игривой козочкой, хохотать, соблазнять и ещё запостить хорошую фоточку с нормальным текстом! Легко, правда?!", - пишет Ольга под фото.
На фото, которое показала Ольга, она позирует в модном деловом брючном костюме, синей шляпке и белой вуали.
Однако все обратили внимание на то, что Ольга позирует без белья, и в распахнутый жакет она засветила сочную грудь.
Поклонники и друзья поспешили оценить ее новое фото.
"Красивая", "На раз-два. Фото - огонь", "Красотка", "ну можешь же, когда захочешь", - пишут в комментариях.
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