Звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото

Ольга Жуковцова-Кияшко / Instagram

Украинская актриса Ольга Жуковцова-Кияшко, известная по игре в Слуге народа и участии в шоу Женский Квартал на Студии 95, поделилась вызывающим фото, которое удивило ее поклонников.

Ольга Жуковцова-Кияшко, которая сыграла Оксану Скоровороду в киноистории Слуга Народа, показала пикантное фото без лифчика в своем Instagram,

"Все успеть, быть лёгкой, красивой, всеми любимой, но помнить, что это не обязательно, отдавать, принимать, заботиться, щебетать, скакать игривой козочкой, хохотать, соблазнять и ещё запостить хорошую фоточку с нормальным текстом! Легко, правда?!", - пишет Ольга под фото.

На фото, которое показала Ольга, она позирует в модном деловом брючном костюме, синей шляпке и белой вуали.

Однако все обратили внимание на то, что Ольга позирует без белья, и в распахнутый жакет она засветила сочную грудь.

Поклонники и друзья поспешили оценить ее новое фото.

Ольга Жуковцова-Кияшко / Instagram

"Красивая", "На раз-два. Фото - огонь", "Красотка", "ну можешь же, когда захочешь", - пишут в комментариях.

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