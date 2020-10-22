Звезда Victoria's Secret показала сочные соски на развратном фото

Изабели Фонтана / Instagram

Португальская супермодель Изабели Фонтана, которую постоянно можно увидеть на обложках знаменитых изданий, снялась в прозрачном сарафане, и показала свою грудь крупным планом.

Изабели Фонатна в Instagram показала слишком откровенное фото без белья.

"Рада сообщить, что подписываю договор с линией украшений Dassa Danna Alta Joalheria, она вдохновлена кочевой жизнью. Это мои флюиды! Вам понравилось? Представляет силу, защиту, дисциплину и движение, символизирует вечную жизнь...", - пишет Изабели по-португальски и по-английски.

На фото Изюбели позирует в замечательном прозрачном белом сарафане, который держится на плечах всего парочкой ниточек, а прозрачная ткань позволила поклонникам насладиться в полной мере огромными сочными сосками Изабели Фонтаны.

Изабели Фонтана / Instagram

Изабели Фонтана всего за пару часов получила массу комплиментов и восхваленией как ее "флюидов", так и ее шикарного тела, не прикрытого одеждой.

Напомним, Полина Фаворская топлес показала развратное фото.