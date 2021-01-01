Звезда Victoria's Secret засветила грудь на развратном фото

Алексина Грэм / Instagram

Модель из Великобритании Алексина Грэм поделилась с поклонниками горячими фото на которых позирует топлес.

Алексина Грэм в черных трусиках показала аппетитную попку и "случайно" засветила сочную грудь на фото, на которых она позирует в горячей джакузи на улице. Девушка позировала спиной вполоборота, прикрыв на одном фото голую грудь рукой, а на втором "забыв" спрятать свой бюст.

"И до свидания 2020 !! Спасибо за прекрасный отдых. Уютный, комфортный и роскошный глэмпинг", - пишет она

Алексина Грэм / Instagram

Алексина Грэм / Instagram

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