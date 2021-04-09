Звезду Улиц разбитых фонарей и Бандитского Петербурга убил коронавирус

Рудольф Фурманов / кадр из шоу Вечерний Ургант

Известный российский актер, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель петербургского театра Русская антреприза Рудольф Фурманов умер на 83-м году жизни.

Как сообщает ТАСС, актер умер после борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом

Артист переболел коронавирусом в 2020 году, потом долго восстанавливался, но до конца не смог победить осложнения.

"Снова печальная новость... Скончался театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов, директор театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Полгода по больницам, подтвердили близкие", - написали на телегарм-канале журналиста Валерия Нечая.

Никто не уточнил, что именно убило Фурманова.

Рудольф Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде. Он создал в постсоветской России первый негосударственный репертуарный театр с контрактной труппой. Фурманов основал Российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова.

Фурманов с детства снимался в кино. Его популярные российские сериалы - Улицы разбитых фонарей, Бандитский Петербург и многих других.

В его театре открыты музей и художественная галерея, посвященные российскому актерскому искусству ХХ века, а также Книжная театральная лавка писателей.

На сайте театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова и в социальных сетях сообщения о смерти художественного руководителя пока не появились.