У украинцев изменилось восприятие независимости - Кличко

Виталий Кличко

Одна из основных и важных вещей, изменилась в украинском обществе, - это восприятие и отношение людей к независимости Украины.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Для меня лично и, я вижу, для многих украинцев, изменилось ощущение того, что такое независимость", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня украинцы имеют новые ориентиры.

"Быть сильным государством, несмотря на преграды, которые есть, несмотря на большую угрозу, которая существует, сохранить единство, сохранить сильную Украину и доказать, что мы - европейское государство. Наша цель - быть частью европейской семьи, сообщества стран, имеющих развитую инфраструктуру и высокие стандарты жизни", - сказал мэр Киева.

Он также отметил, что рад быть политиком, которой не только на словах, а на деле воплощает изменения в столице.

"Люди могут увидеть, почувствовать изменения, которые происходят. Это и большое количество обновленных парков, 19 новых детских садов за 4 года. Еще 8 добавится к концу этого года. Это и новые школы. И около 800 километров капитально отремонтированных дорог уже будет до конца 2018-го, - сказал Кличко. - Это ключевые вещи, которые меняют наш город. Я убежден, что все реформы начинаются из столицы и Киев показывает пример другим городам", - отметил Кличко.