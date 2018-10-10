У Кличко анонсировали возобновление горячего водоснабжения

Петр Пантелеев рассказал об условиях мирового соглашения / Фото: пресс-служба КГГА

Сегодня хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, предметом мирового соглашения между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" являются долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени - списаны и не является предметом урегулирования мирового соглашения. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

После получения решения суда коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сможет заключить договора на поставку газа и начать процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева.

"Условия мирового соглашения, которое было подписано сторонами - это условия компромисса. Они существенно отличаются от той ситуации, которую мы имели в мае этого года. В результате сложных переговоров и участия руководства правительства Украины, выделена субвенция на погашение разницы в тарифах. Это обязательство государственного бюджета перед теплоснабжающими предприятиями в сумме 729 млн грн. На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на чем мы, собственно, настаивали. Предметом соглашения является только долговые обязательства, имеющие компенсатора", - пояснил он.