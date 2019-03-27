Кличко: В этом году мы планируем обновить освещение на 150 столичних объектах

Виталий Кличко / КГГА

У Києві продовжують оновлювати зовнішнє освітлення. Цього року з бюджету столиці на встановлення LED-освітлення виділять 700 млн гривень. За ці гроші планують оновити освітлення на 150-ти об‘єктах міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на бульварі Верховної ради, де оглянув нове сучасне освітлення, говориться на сайті мэра.

"Цього року заплановано виконати капремонт зовнішнього освітлення на 150-ти об’єктах. Місто виділило на ці роботи майже 700 млн грн. Зокрема йдеться про оновлення освітлення на проспектах Перемоги, Лобановського, Відрадному, на Дніпровській набережній, Харківському та Столичному шосе. А також - у Маріїнському парку, Міському саду та в Пущі-Водиці", - сказав Кличко.

Загалом цього року планують замінити на LED понад 20 000 тис. старих світильників.

"Нагадаю, минулого року ми спрямували 300 млн грн на встановлення LED-освітлення на об`єктах столиці. - На вулицях і проспектах, у парках і зонах відпочинку, на мостах", - додав мер Києва.

На сьогодні LED-освітлення встановлене зокрема на вулицях:

Борщагівській, Ревуцького, Олени Теліги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова, Бульварі Лесі Українки, Бульварі Дружби народів, Бульварі Вацлава Гавела, Набережному Шосе, Жилянській, Саксаганського, Московській, Полковника Затєвахіна, Коноплянській, проспекті Павла Тичини, проспекті Романа Шухевича, Парково-Сирецькій, Озерній, Татарській, Чистяківській, Дружківській, Електротехнічній, Бульварі Академіка Вернадського, вулиці Виборзькій, вулиці Паторжинського, вулиці Дорогожицькій та ін.

Також оновили освітлення в Солом’янському та Печерському ландшафтних парках, у Наводницькому та Куренівському парках, на деяких мостах столиці.

Комплексне встановлення світлодіодних світильників, відзначив Кличко, – недешеве. Це значні кошти, але витрати виправдані.

Використання світлодіодних ламп дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню столиця заощадила 11 мільйонів гривень.