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Коронавирус в Киеве?: в главном вузе страны забили тревогу

5 марта 2020, 23:18

В университете имени Тараса Шевченко ввели ограничительные меры из-за опасного китайского вируса.

В универе Шевченко ввели меры из-за угрозы распространения китайского вируса/Kyiv Maps

В главном вузе страны, Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, с 10 марта вводят ограничительные меры, чтобы предотвратить заболевания, вызванные жутким коронавирусом COVID-19.

"С целью предотвращения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, согласно приказу ректора от 5 марта 2020 года, в КНУ с 10 марта приостанавливаются: проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета; направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", - говорится в приказе ректора вуза.

Отмечается, что пока университет будет проводить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения ректора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одному из студентов вуза, который на днях вернулся из путешествия по северной Италии (страна входит первую пятерку рейтинга по количеству заражения коронавирусом), пришлось оставить пары из-за болезни, симптомы которой напоминают признаки COVID-19.

Однако, эту информацию опровергли в КНУ и отметили, что у заболевшего студента симптомов коронавируса не обнаружили.

"По конкретному случаю, который начал набирать огласку в СМИ: один из студентов Университета, вернувшись из Италии, через некоторое время заболел. Сейчас он находится в изоляции в общежитии, его регулярно осматривают врачи. Диагноз вирусной инфекции не подтверждается. Установлен диагноз: ангина бактериальной этиологии. Необходимости в госпитализации в инфекционное отделение нет", - отметили в вузе.

Коронавирус в Украине

Напомним, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Им заразился житель Черновцов. В среду, 4 марта, заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску сообщила, что госпитализированный чувствует себя лучше. Утром у него была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. Врач отметила, что наблюдается положительная динамика.

Как позже стало известно, в Черновцах пять человек также были госпитализированы с симптомами ОРВИ, их анализы проверяли на коронавирус.

Также напомним, из-за опасности распространения смертельного коронавируса, в Черновицкой области закрыли на карантин школы областного центра, колледжи и университеты. В четверг, 5 марта, в области также решили запретить проведение массовых мероприятий. Местные власти рекомендовали по возможности закрыть детские садики, а родителям приказали не водить туда своих чад.

китайский коронавирус коронавирус в Украине ВУЗ
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