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"Крайние меры": Кличко припугнул остановкой метро из-за коронавируса

11 марта 2020, 11:46

Из-за опасного вируса в столице Украины могут приостановить работу метрополитена.

Кличко, прививка
Мэр Киева заговорил о закрытии школ и метро из-за коронавируса / @Vitaliy.Klychko

Власти Киева готовы ввести карантин в метро в случае выявления коронавируса в столице. По словам мэра Киева Виталия Кличко, власти готовы к любому повороту событий.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко в интервью ВВС

При этом он указал, что на время карантина 2020 в Киеве могут закрыть метро.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - подытожил Кличко.

Как ранее сообщал Главред, власти Киева вводят превентивные меры в столице в рамках борьбы с распространением китайского коронавируса. Так, временно зароют школы и детские сады.

Стоит отметить, что в Украине только один официально подтвержденный случай заражения китайским коронавирусом - в Черновцах госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии. Сообщается, что его состояние стабильное.

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