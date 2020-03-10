"Крайние меры": Кличко припугнул закрытием школ и остановкой метро

Мэр Киева заговорил о закрытии школ и метро из-за коронавируса / @Vitaliy.Klychko

Из-за быстрого распространения опасного коронавируса по странам мира, власти Киева заявили, что готовы закрыть все школы и метрополитен в случае появления хвори в столице.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью ВВС, власти готовы к любому повороту событий.

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"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко.

Кроме этого, чиновник допустил возможность закрытия столичного метрополитена.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал он.

Коронавирус в Украине

Ранее стало известно о том, что в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное. При этом у него зафиксирована слабость.