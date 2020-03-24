В Киеве ужесточили карантин из-за коронавируса - что запретили

В Киеве запретили торговать шаурмой и кофе в МАФах / YouTube

Из-за быстрого распространения китайского коронавируса власти столицы приняли решение об усилении мер карантина.

Как пишет пресс-служба КГГА, власти запретили работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Кроме того, запрещается реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков.

Также в столице вводят обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

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За соблюдением этих правил будет следить Нацполиция и райгосадминистрации.

Также сообщается, что городские власти попросили Национальную академию медицинских наук направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

Ранее социологи провели опрос, в результате которого выяснили, сколько граждан нашей страны поддерживает введение жестких методов борьбы со страшным вирусом из Китая.

Согласно с данными исследования КМИС, относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений. То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

Также Главред писал, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован 28 подтвержденных случаев коронавируса. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.