Коронавирус наступает: в Киеве вновь возросло количество инфицированных

Коронавиурс в столице за день обнаружили у 7 человек / Reuters

Опасный коронавирус с декабря прошлого года свирепствует в мире. За сегодня было зафиксировано 7 новых случаев опасного недуга в Киеве.

По информации мэра столицы Виталия Кличко в Telegram, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.

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"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 года и десятилетний мальчик", - сообщил мэр.

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты. Вирус агрессивный и распространяется быстро", - отметил Кличко.

По официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных. На украинской территории ввели карантин, а также режим чрезвычайной ситуации.