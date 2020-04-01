Коронавирус в Киеве: Кличко шокировал наихудшим прогнозом

Мэр города Киева сообщил о возможности переоборудования выставочных центров в большие госпитали.
В столице количество зараженных опасным вирусом по состоянию на 1 апреля возросло до 132 человек.
Как заявил мэр города Виталий Кличко, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали.
Как заявил он в интервью телеканалу "Украина 24", на данный момент в столице в инфекционных отделениях уже подготовлены около 500 коек для зараженных коронавирусом. В общей сложности в больницах можно разместить до 7 000 людей.
Кроме этого Кличко подчеркнул, что рассматриваются самые разные сценарии, в том числе и самые плохие.
"Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь", - сказал Виталий Кличко.
Как ранее писал Главред, во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса Киев заказал крупные партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть проблемы с их доставкой в столицу.
Отметим, по состоянию на среду, 1 апреля, в Киеве официально подтверждено 132 случая заболевания китайским коронавирусом. 25 из них были выявлены за минувшие сутки.