Коронавирус в Киеве: Кличко шокировал наихудшим прогнозом

Кличко назвал самый страшный сценарий развития событий в Киеве / facebook.com/Vitaliy.Klychko

В столице количество зараженных опасным вирусом по состоянию на 1 апреля возросло до 132 человек.

Как заявил мэр города Виталий Кличко, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали.

Как заявил он в интервью телеканалу "Украина 24", на данный момент в столице в инфекционных отделениях уже подготовлены около 500 коек для зараженных коронавирусом. В общей сложности в больницах можно разместить до 7 000 людей.

Кроме этого Кличко подчеркнул, что рассматриваются самые разные сценарии, в том числе и самые плохие.

"Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь", - сказал Виталий Кличко.

Как ранее писал Главред, во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса Киев заказал крупные партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть проблемы с их доставкой в столицу.

Отметим, по состоянию на среду, 1 апреля, в Киеве официально подтверждено 132 случая заболевания китайским коронавирусом. 25 из них были выявлены за минувшие сутки.