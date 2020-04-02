Коронавирус наступает: у Кличко пояснили, как будут контролировать самоизоляцию

В КГГА сообщили, как будут контролировать самоизоляцию киевлян / Reuters

Коронавирус в Киеве - у мэра Киева Виталия Кличко сообщили, как намерены контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции.

По информации пресс-службы КГГА, мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима самоизоляции по телефону, также к самоизолировавшемуся могут приехать с проверкой.

"В Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактировавшими с больными. А также – правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19", - сообщил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Читайте такжеХодовой товар: СМИ рассказали, в какие аптеки Киева завезли медицинские маски

Также чиновник сообщил о том, что в базе Центра, по состоянию на 2 апреля, находится около 37 тысяч человек. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, которые заболели COVID-19 и те, с кем контактировали больные.

"По телефону сначала выявляются контактеры лиц, имеющих коронавирусную болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – разъяснил Бондаренко.

По его словам, контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.

"Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", – рассказал Бондаренко.

Также в КГГА напомнили, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции на сегодня довольно значительный. Нижняя граница штрафных санкций – 17 тыс. грн.

Ранее Главред писал, что 2 апреля в столице Украины зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Общее число зараженных Киеве возросло до 161 человек. Об этом сообщил на брифинге 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко. По словам столичного градоначальника, жертвой уханьского вируса в Киеве стал 70-летний мужчина.