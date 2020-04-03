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Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут

3 апреля 2020, 21:00

У Кличко решили делать тесты дома у киевлян с подозрением на коронавирус.

Экспресс-тесты, коронавирус
Экспресс-тесты на коронавирус в Киеве будут делать на дому / facebook.com

Китайский коронавирус стремительно наступает на Украину и каждый день уносит человеческие жизни. В связи с этим, в Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус прямо на дому.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такие бригады созданы во всех районах столицы и некоторые из них уже успели совершить выезды и сделать соответствующие тесты.

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По словам Николая Перевозника, медицинские бригады намерены выезжать только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

"Это не служба такси, что по вашему требованию привезет вам на дом медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но абсолютно "рабочего" правила: заболели - оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье", - добавил он.

Коронавирус в Киеве

Ранее Главред писал, что из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в некоторых больницах Киева начали выписывать пациентов из группы высокого риска, которые умирают от тяжелых болезней.

По данным журналистов, многие из пациентов страдают от сильной боли и нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачей и поддержке дыхания. Кроме того, вопреки приказу Минздрава о запрете паллиативным отделениям отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.  Жертвами коронавируса стали 23 человека.  Выздоровели 19 человек.  За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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