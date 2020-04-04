"Церемонии отменены": Кличко шокировал способом погребения умерших от коронавируса

Виталий Кличко заявил, что умерших от коронавируса будут кремировать / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Коронавирус уверенно распространяется по территории Украины и каждый день уносит человеческие жизни. В связи с этим в Киеве приняли протокол о правилах захоронения людей, которые умерли от опасной хвори.

Согласно протоколу врачей, для умерших от коронавируса в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация. Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода, отвечая на вопрос о решении вопросов захоронения людей, умерших от COVID-19.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило.

Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - подчеркнул Кличко.