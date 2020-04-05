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"Теряем очень много": Кличко ошарашил убытками Киева из-за карантина

5 апреля 2020, 19:24

Мэр столицы поведал, во сколько обходятся городу карантинные ограничения.

Виталий Кличко
Виталий Кличко назвал потери бюджета Киева от карантина / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Китайский коронавирус "косит" киевлян - каждый день увеличивается число заболевших жутким недругом в столице.

В связи с этим, мэр города Виталий Кличко озвучил потери бюджета Киева из-за введения карантина.

"Потери 1,6 миллиарда. Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, на сегодня не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США", - заявил глава столицы в интервью Радио Свобода.

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Также чиновник отметим, что Киевсовет решил пересмотреть бюджет и направил дополнительных 894 миллиона на медицинскую отрасль.

"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений, от 5 до 10 тыс гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. И они должны получать нормальную зарплату", - отметил он.

Коронавирус в Киеве

Как ранее писал Главред, в Киеве приняли протокол о правилах захоронения людей, которые умерли от опасной хвори. Согласно документу, для умерших от коронавируса в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация. Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко.

Также напомним, в Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус прямо на дому. Такие бригады созданы во всех районах столицы и некоторые из них уже успели совершить выезды и сделать соответствующие тесты.

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