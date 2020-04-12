Жесткий карантин: полиция следит за киевлянами с воды и воздуха

Нацполиция начала следить за соблюдением карантина в Киеве / фото Нацполиции

Во время карантина сотрудники Нацполиции начали патрулировать прибрежные районы Киева с катера и труднодоступные места при помощи квадрокоптера с громкоговорителем.

Как заявили в пресс-службе ведомства, при помощи рупоров на дронах полицейские призывают киевлян соблюдать правила карантина и избегать людных мест. Отряды водной полиции тем временем патрулируют пляжи и другие зоны отдыха возле Днепра.

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"Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк", - указано в сообщении правоохранителей.

В дальнейшем такие мониторинговые отряды будут посылаться на водоемы во всех областях страны.

Коронавирус в Украине

Ранее исследователи из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, действующий на базе киевского Политеха, спрогнозировали, что на пике эпидемии коронавируса в Украине будет насчитываться порядка 45 тысяч инфицированных коронавирусом Covid-19.

Также отметим, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально выявили 2777 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 266 человек. Всего в Украине умерли 83 человека, 89 человек выздоровели.