Беглый экс-чиновник Сергей Кучер строит элитный ЖК прямо на кладбище

Проект ЖК Edeldorf от Futura hata / ЛУН

Беглый экс-чиновник Сергей Кучер, собственник "Edelburg Development", незаконно возводит элитный ЖК в зоне объекта ЮНЕСКО, на действующем кладбище.

Об этом в своем блоге написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Квартиры в ЖК покупают в том числе депутаты ВР", – уточнил эксперт в своем блоге. Эксперт считает, что ЖК "Edeldorf" может стать вторым Элита-Центром.

По словам Марунича, данный комплекс возводится в непосредственной близости от Киево-Печерской лавры и фактически на земле Зверинецкого действующего кладбища с нарушением всех санитарных норм.

Кроме того, Верховный Суд Украины признал строительство "Edeldorf" незаконным на ул. Старонаводницкой, 42-44, и поддержал требование Минкультуры остановить строительство как нарушающее закон "Об охране культурного наследия", так как стройка ведется в историческом ареале Киева в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала.

"Земля, на которой возводится комплекс была выделена "под строительство и обслуживание сооружений рыночной инфраструктуры", а не под строительство многоквартирного жилого комплекса. Именно под такой вид строительства была выделена земля и для строительства компании Элита-Центр, но это не пугает застройщика, так как метры эти не для простых украинцев, а для депутатов, которые всегда прикроют", – заявил Марунич.

Справка: ООО "Edelburg Development", которое принадлежит (по данным Украинской правды) Сергею Кучеру и Степану Черновецкому по 50%, где бенефициарами выступают Ольга Солоп и Ирина Симончук.