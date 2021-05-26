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Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать

26 мая 2021, 05:05

Куда пойти на День Киева 2021 на этих выходных, узнал Главред.

Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать / Reuters

День Киева в 2021 году столица отметит 30 мая. Для города это будет уже 1539-й день рождения.

Впрочем, традиция празднования Дня Киева появилась только в 1982 году – когда столица отметила круглую дату, свое 1500-летие. А дата для празднования Дня Киева – последнее воскресенье мая – утвердилась в 1987 году.

Как празднуют День Киева в 2021 году: программа развлечений и что перекроют

Основными праздничными площадками станут Арка дружбы народов и Певчее поле.

Программа праздничных мероприятий:

♦ Музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от Муниципальной академической хоровой капеллы имени Л.Ревуцкого – 26 мая.

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♦ Пробег под каштанами пройдет 30 мая – с 07:00 до 15:00. Это будет уже 28-й пробег в столице.

В связи с этим с 09:00 до 13:00 запретят движение транспорта:

Майдан Независимости — Крещатик — Большая Васильковская — Саксаганского — Владимирская — Жилянская — Шота Руставели — Большая Васильковская — Крещатик — Майдан Независимости.

Торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля Молодость – 29 мая. Зрителям снова в оффлайн формате продемонстрируют около 200 кинокартин.

Читайте такжеДень Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский♦ Kyiv fan fest – 29-30 мая на Певчем поле.

29-31 мая планируются:

  • Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка,
  • Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы,
  • парусная регата на Киевском речном вокзале.

В парках, скверах и музеях города состоятся свои интересные программы.

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