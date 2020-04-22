Все идет по плану: Кличко озвучил сроки строительства метро на Виноградарь

Кличко поведал подробности строительства метро ан Виноградарь / facebook.com/Vitaliy.Klychko

В тяжелые времена карантина и запрета на работу общественного транспорта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил подробности строительства новой ветки метро на Виноградарь.

По словам градоначальника в ходе онлайн-брифинга, строительство метро не остановилось из-за пандемии китайской хвори.

"Это уже не впервые вокруг строительства метро на Виноградарь выдают подобную "информацию", на эту тему имеется множество спекуляций. Хочу вас заверить, что работы там продолжаются... по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 километра возле станции "Сырец", - сказал мэр столицы.

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Кличко отметил, что на эти работы им понадобится около 6 месяцев.

"Сегодня работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках. Представители Киевметростроя отмечают, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь были открыты", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что длина участка метро между двумя новыми станциями составит 3,7 километра, по нему будут перевозить около 90 тысяч пассажиров в сутки.

"Я собираюсь еще раз посетить строительство в ближайшие дни - с проверкой", - отметил городской голова.

Строительство метро на Виноградарь / КП Киевский метрополитен

Как ранее писал Главред, столичную подземку, которая была временно закрыта для пассажиров с 18 марта, не откроют ни до конца апреля, ни в начале мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков, поэтому снятие ограничений по транспорту в рамках карантина в Украине нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно.

Также напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в первую очередь маршрутные такси намерены отменить в девяти городах Украины.